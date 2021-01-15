РИАМО - 15 янв. Коммунальные службы Москвы готовы к очередному снегопаду, который может начаться в скором времени, очистку дорог от снега будут проводить несколько раз, сообщается на странице комплекса городского хозяйства столицы в Facebook.

«Около полуночи в столице вновь ожидается снегопад, максимальной интенсивности он достигнет завтра днем. После выпадения первых осадков коммунальщики начнут механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ несколько раз повторят в течение дня», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 12-14 метров в секунду, температура воздуха опустится до минус 15-19 градусов, прирост снега составит до 7 сантиметров.

Автомобилистов попросили быть аккуратнее на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам следует быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.

В Московской области дорожные службы также подготовились к очередному снегопаду.