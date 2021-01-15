РИАМО - 15 янв. В Подмосковье в этом году пройдет более 80 акций экопрограммы «Школа утилизации: электроника», акции по сбору отработавшей электротехники пройдут во всех городских округах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«На бесплатную утилизацию принимается абсолютно любое оборудование, вне зависимости от года выпуска и габаритов: от станков до наушников», - говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что в акции могут участвовать госструктуры, бюджетные организации, в числе которых образовательные, медицинские, социальные. Учреждения, а также их сотрудники могут бесплатно и экологично утилизировать устаревшее и сломанное электрооборудование.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин уточнил, что с 1 января 2021 года в РФ вступил в силу запрет на захоронение отходов электрооборудования. Руководство организаций и жители региона должны серьезно относиться к утилизации оборудования и избавиться от сломанной техники легально и безопасно для окружающей среды.

Подмосковье является единственным регионом страны с сформированной системой раздельного сбора электронных отходов.

Так, на территории региона в течение пяти лет проводится масштабная информационная кампания, направленная на то, чтобы донести информацию о необходимости раздельного сбора и экологически безопасной утилизации электронных отходов. Кампания проводится в рамках акции «Школа утилизации: электроника».

С июля прошлого года в программе могут принять участвовать коммерческие организации.

Адигамова добавила, что программа стала популярной и узнаваемой в Подмосковье. Поддержка экологии жителями региона видна по количеству сдаваемой техники. Так, Мытищи, Пушкино, Руза, Подольск и Домодедово в день проведения акции организуют временные пункты приема утильной электроники от населения.

Министр также призвала все городские округа организовывать подобный сбор в день акции.

В феврале акция состоится в шести округах. 8 февраля ее проведут в Черноголовке, 9-11 февраля – в Богородском округе, 15-16 февраля – в Электростали и Электрогорске, 17-18 февраля – в Павловском Посаде, 24-25 февраля - в Орехово-Зуевском округе.

Подробную информацию о программе и графике выездов можно найти на сайте Фонда рационального природопользования по ссылке.