РИАМО - 15 янв. В доме правительства Московской области обсудили реализацию планов по благоустройству в регионе на 2021 год, совещание состоялось в режиме видеоконференции под руководством министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства области.

Так, в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в регионе запланировано благоустройство 41 общественной территории и 24 парков культуры и отдыха. Также в планах благоустройство 651 двора.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе ежегодно ведется большая работа по облагораживанию дворовых территорий. В прошлом году из-за пандемии половина запланированных на 2020 год дворов была перенесена на этот. Но в этом году обязательно все реализуем», - сказал Хайкин.

Также он поручил главам городских округов обеспечить публикацию закупок на благоустройство общественных пространств и парков до 22 февраля. Контракты должны быть заключены до 1 апреля.

В комплексное благоустройство дворов входит обустройство восьми элементов, в числе которых детские игровые площадки, наружное освещение, контейнерные площадки, информационные стенды, элементы озеленения, парковки, проезды, пешеходные коммуникации, скамейки и урны.

Хайкин добавил, что в каждой дворовой территории, которая включена в план комплексного благоустройства, должны разместиться информационные стенды, содержащие плановые сроки начала и завершения работ, перечень элементов и объектов благоустройства двора, его визуальный план и контактная информация.

По программе губернатора во дворах региона установят 229 детских игровых площадок, их срок перенесли на 2021 год в связи с корректировкой бюджета области в 2020 году из-за пандемии.

Также по поручению губернатора организована системная работа по выявлению и устранению ям во дворах и внутриквартальных проездах. В этом году устранят дефекты асфальтного покрытия во дворах общей площадью 565 тысяч квадратных метров.

В 2021 году продолжится и реализация проекта «Светлый город», предполагающего устройство систем наружного освещения. В рамках проекта запланировано устройство наружного освещения на 352 объектах.

Своевременное выполнении мероприятий, предусмотрено дорожными картами.

Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется до 31 декабря 2024 года. Бюджет проекта превышает 1 триллион рублей. Он помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными.