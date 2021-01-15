РИАМО - 15 янв. 405 тысяч рублей составил штраф в отношении нарушителей, которые размещали грунты и сыпучие материалы на земельном участке в Долгопрудном, который эксплуатировался по договору о совместной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Нарушение довольно серьезное. Сотрудники аккредитованной организации провели маркшейдерские исследования и установили, что площадь перекрытия почв превышает 9 тысяч квадратных метров. Ситуация усугубляется тем, что грунты размещены вблизи Павельцевского залива, что несет потенциальную угрозу загрязнения», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Постановление об административном правонарушении вынесли инспекторы эконадзора. Министерство узнало о нарушении в микрорайоне Павельцево из городской прокуратуры. Виновником стала компания «ИнТрэйд». Она зарегистрирована в Санкт-Петербурге и занимается оптовыми поставками строительных материалов.

По итогам расследования нарушителям предстоит выплатить штраф, а также возместить расходы на изыскания в размере 32 тысяч рублей.

Кроме того, специалисты рассчитают сумму ущерба, который был нанесен почвам. Ее придется возместить компании.