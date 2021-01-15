РИАМО - 15 янв. В 2021 году государственным музеям Подмосковья выделили 1,3 миллиарда рублей на финансирование мероприятий, средства были выделены в рамках госпрограммы региона «Культура Подмосковья», их получили 12 музеев, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Основными задачами для государственных музеев на 2021-2023 годы является увеличение посещаемости музеев на 10%», – говорится в сообщении.

Так, для новой экспозиции в усадьбе «Даровое» музею-заповеднику «Зарайский кремль» из бюджета региона выделили 9 миллионов рублей, а сумма ремонтно-реставрационных работ в Зарайском кремле составит 5,7 миллиона рублей.

В музее «Новый Иерусалим» планируют два масштабных выставочных проекта, а именно «Азбука шедевра» и «Русский импрессионизм». Экспозиция «Азбука шедевра» представит феномен русской живописи. Выставка «Русский импрессионизм» представит посетителям ведущих авторов направления.

Новый театральный фестиваль «Мурановская сцена» инициирует музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева». Также три гастрофестиваля, в числе которых «День варенья», «Хлоповская гречка» или «ГречаФест», «Аксаковская уха», поспособствуют увеличению интереса к музею и росту количества посетителей.

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» состоится традиционный XXI международный театральный фестиваль «Мелиховская весна».

В музее-заповеднике П.И. Чайковского летом этого года пройдет VII Международный музыкальный фестиваль искусств имени композитора.

В Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике после завершения работ откроется экспозиция «Реликвии и сокровища Троице-Сергиевой лавры XVIII-XIX веков».

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского в ноябре после завершения ремонтно-реставрационные работ откроется экспозиция усадьбы Даровое музея-заповедника «Зарайский кремль».

К 80-летию Битвы под Москвой музейный комплекс Героя Советского Союза Зои Космодемьянской представит специальные программы и мероприятия. 11 сентября планируется проведение фестиваля «Зоя», а 29 ноября памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине со дня гибели Космодемьянской. Мероприятия к 80-летию Битвы под Москвой пройдут 5 декабря.

Музеи расширят перечень программ, разработают спецпредложения для посетителей. В них также планируют ввести новые тематические веломаршруты и экскурсии.

Все госмузеи станут участниками всероссийских акциях, продлят акции «Музеи – медикам» и «Культурный день» для людей «серебряного возраста», продолжат сотрудничество с туркомпаниями и подготовку образовательных программ для учащихся.​