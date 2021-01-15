РИАМО - 15 янв. Два музея Московской области удостоились гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина, их получили Историко-художественный музей в Егорьевске и Рузский краеведческий музей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Победа в конкурсе позволит сформировать новую виртуальную среду в музеях, привлечет онлайн-посетителей и повысит их посещаемость», – говорится в сообщении.

На грантовый конкурс подали 371 заявку из 70 регионов России. Экспертным советом были выбраны 34 победителя, 16 из них выбрали в номинации «Музеи. Культура. Новая форма».

Коллективом Историко-художественного музея в Егорьевске был разработан проект с рабочим названием «ПроЕгорьевск», который представляет собой мультимедийный онлайн-портал с библиотекой и кинозалом. Таким образом, пока краеведческий отдел музея будет закрыт на реконструкцию, платформа станет местом коммуникации музейщиков и посетителей.

Документы о Егорьевске и его знаменитых жителях оцифруют, будут проводиться виртуальные экскурсии, выставки, а также конкурсы и уроки для школьников. Создатели проекта предусмотрели и возможность приема личных историй от местных жителей. Здесь разместят и онлайн-дневник реконструкции новой экспозиции музея.

Директор Рузского краеведческого музея Евгений Есютин сказал, что средства планируют направить на приобретение нового оборудования, а еще на обучение сотрудников информационным технологиям, что позволит запустить образовательные проекты, которые ознакомят посетителей с историей округа дистанционно.

Проекты-победители реализуют в 2021 году. Они получат получат грант в размере порядка 1 миллиона рублей.

В прошлом году победителями гранта стали «Музейное объединение «Музеи наукограда Королев» и музей-заповедник «Дмитровский кремль».​