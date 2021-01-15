РИАМО - 15 янв. Средствами подмосковного материнского капитала распорядились 20,5 тысячи семей региона, произошло это в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Порядка 7,4 тысячи семей потратили деньги на улучшение жилищных условий, около 2,44 тысячи – на получение образования ребенком или детьми, еще свыше 10,7 тысячи семей – на получение ежегодной выплаты в связи с рождением или усыновлением.

«Право на получение ежегодной выплаты имеет семья, у которой есть неиспользованный сертификат и при условии рождения (усыновлении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2020 года», - добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Размеры выплаты в 2020-2021 годах составляют 50 тысяч рублей.

В случае частичного использования средств регионального материнского (семейного) капитала, заявитель имеет право на ежегодную выплату в 2020 году в размере не выше 50 тысяч рублей, а в 2021 году в размере остатка средств материнского капитала за вычетом размера ежегодной выплаты, полученной в 2020 году.

Заявление о получении выплаты за 2020 год должно быть подано не позднее 1 апреля 2021 года, а за 2021 год - не позднее 1 декабря текущего года.

Заявление на услугу «Реализация средств регионального материнского капитала» можно подать на региональном портале госуслуг по ссылке.

Нацпроект «Демография» ставит перед собой цель повысить рождаемость в России.