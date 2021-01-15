РИАМО - 15 янв. Четыре проекта правительства Москвы стали победителями российского конкурса в области информационных технологий «Цифровые вершины», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Победителем в номинации «Лучшее решение для борьбы с Covid-19» стал комплекс мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Инвестиционный портал Москвы стал первым в категории «Лучшее решение для развития экономики», - говорится в сообщении.

Также Московский инновационный кластер и проект «Дистанционное электронное голосование» были награждены в номинациях «За вклад в развитие малого бизнеса» и «На пути к цифровой демократии» соответственно.

Конкурс «Цифровые вершины» проводится для отечественных разработчиков, создающих ИТ-инструменты для повышения эффективности бизнеса и госструктур, а еще для повышения личной продуктивности.

В 2019 году в данном конкурсе победителями стали московские проекты «Городская система видеонаблюдения», «Интеллектуальная транспортная система», «Речевые технологии в здравоохранении» и портал поставщиков.