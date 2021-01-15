РИАМО - 15 янв. О навыках, которые будут нужны соискателям в этом году, рассказали в московском центре «Моя карьера», навыки пригодятся людям, нацеленным на поиск работы и востребованность на рынке труда, говорится в сообщении пресс-службы центра «Моя карьера».

«По мнению экспертов центра занятости, в 2021 году будут особенно ценными такие качества, как адаптивность к любым переменам, возможность быстро освоить новые правила и технологии», – говорится в сообщении.

Так, востребованными станут специалисты, которые раньше всех замечают тренды и начинают применять их в работе. Пандемия поспособствовала и ускорению цифровизации. Таким образом, цифровые навыки стали необходимы и ИТ-специалистам, и большинству профессий.

В центре желающие могут стать участниками полезных занятий. Так, в январе «Моя карьера» приглашает жителей столицы на участие в занятиях по развитию своих универсальных навыков.

Вебинар «Эффективные коммуникации» поможет участникам узнать о том, как строить продуктивное общение, что такое активное слушание и по какой причине важно развивать в себе эмпатию. Вебинар пройдет онлайн 19 января в 11:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Участники вебинара «Как концентрировать внимание на приоритетах» разберутся в том, как эффективно работать в условиях многозадачности, а также правильно расставлять приоритеты. Желающие познакомятся и с эффективными методами повышения концентрации внимания 20 января в 11:00 (онлайн). Регистрация проходит по ссылке.

На вебинаре «Как управлять своей работоспособностью. Стресс-менеджмент» участникам расскажут, от чего зависит уровень работоспособности и стресса, а также о контроле этих состояний. Также в рамках мероприятия участников ознакомят с методами профилактики и научат приемам, которые могут быть использованы в любой момент. Вебинар начнется 21 января в 11:00 и пройдет онлайн. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Вебинары по развитию эмоционального интеллекта посвящены теме регулярной тренировки, посредством которой можно регулировать свое эмоциональное состояние, а также лучше понимать других людей. Первый модуль «Мои эмоции» пройдет онлайн 25 января в 14:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Второй модуль «Эмоции других» также пройдет онлайн. Он состоится 26 января в 14:00. Регистрация проходит по ссылке.

На вебинаре «Как ставить цели, чтобы их достигать» участников ждут практические советы о том, как из калейдоскопа своих желаний можно составить конкретные цели. Также в рамках вебинара расскажут о технологиях их достижения. Вебинар пройдется 28 января в 14:00 онлайн. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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