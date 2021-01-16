РИАМО - 16 янв. В эти выходные по всей России, включая Подмосковье, пройдет учет зимующих водоплавающих птиц в рамках природоохранной акции «Серая шейка-2021», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Подмосковье орнитологов-любителей также приглашают на подсчет уток в рамках акции.

«Зимний учет птиц чрезвычайно важен не только для пополнения базы знаний в сфере орнитологии, но и в плане изучения антропогенного воздействия человека на природу и численность популяций. Сегодня в Красную книгу Московской области внесены десятки водоплавающих и тяготеющих к водоемам птиц: три вида поганок, серая утка, шилохвость, лебедь-кликун, несколько видов семейства бекасовых и другие», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что любая информация об условиях их обитания в Подмосковье неоценима в рамках реализации федерального проекта сохранения видового разнообразия нацпроекта «Экология».

Учет проводит Союз охраны птиц России. Материалы учета должны содержать данные о дате, времени и месте наблюдений, маршруте, погоде в день учета, ее изменениях, а также создавались ли помехи для учета. Кроме того, важна площадь водоема, длина и ширина участка реки, ледовая обстановка, число и размещение видов птиц, самцов и самок, поведение и отношение птиц к человеку, ФИО, электронный адрес и телефон наблюдателя.

Итоги учета отправляются региональным координаторам. Если они отсутствуют, то на почту Союза охраны птиц России: mail@rbcu.ru. Список региональных координаторов акции можно посмотреть по ссылке: https://birdsrussia.ru/.

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