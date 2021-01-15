РИАМО - 15 янв. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что за год в стране можно привить от коронавируса около 60% россиян, сообщает ТАСС.

Она уточнила, что прививочная кампания должна быть организована так, чтобы к осени этого года у населения был сформирован коллективный иммунитет.

«Важнейший вопрос эпидемиологической ситуации сегодняшнего дня - это как двигаться дальше с вопросом иммунизации.Сегодня звучало несколько цифр - 60%, 80%, 90%, всех привить. Конечно же, очень хочется привить всех и не иметь проблем. Пока так мы не прививаем ни от какой инфекции, тем более в первый год, но <...> в первый год можем привить 60% совокупного населения», - сказала Попова.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация от коронавируса начнется 18 января.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Еще один препарат могут зарегистрировать в ближайшее время.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

- Попова рассказала, сколько россиян можно привить от коронавируса за год​. В стране за этот период можно привить от Covid‑19 около 60% граждан.

- Москвичи старшего поколения, привившиеся от Covid‑19, получили сертификаты. Их социальные карты автоматически разблокируют.

- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от Covid-19 в стране начнется с 18 января.

- Самое важное о кроронавирусе за день в карточках

- Иностранные Covid‑вакцины в Москве можно будет применять только после регистрации в РФ

Когда в России будут зарегистрированы иностранные вакцины, либо мы их купим, либо они будут нам представлены бесплатно, они будут сразу же предоставлены в вакцинационные пункты Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова

- Власти столицы не исключают еще одной волны Covid‑19. На сегодняшний день в городе ситуация стабильная.

- Число крещенских купелей сократили в России из‑за пандемии. В России подготовят 2630 мест для купания, что на 1233 места меньше, чем в прошлом году.

- В Москве откроются выездные пункты вакцинации от Covid‑19. Жители, проживающие рядом с этими пунктами, получат сообщения на телефон об их открытии.

- Привитых от Covid‑19 россиян призвали носить маски. Вакцинированный человек может передать вирус тем, кто не защищен.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 появится в ГУМе. Ежедневно ГУМ посещают свыше тридцати тысяч человек.

- Футболист сборной РФ Артем Дзюба заразился коронавирусом. Спортсмену пришли положительные результаты теста.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москву из‑за рубежа поставили почти 10 млн использованных одноразовых перчаток. Прокуратура города инициировала возбуждение уголовного дела.

- В РФ могут зарегистрировать третью вакцину от Covid‑19. Ее разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

- В России выявили около 1,5 тыс мутаций коронавируса. Глава Роспотребнадзора считает, что скоро коронавирус станет сезонным заболеванием.

- За сутки в России зарегистрировали 24 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 361 больного. В Москве - 5 534.

- Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от Covid-19. Однако она должна давать иммунитет на долгое время.