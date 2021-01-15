РИАМО - 15 янв. Первая всероссийская выставка-форум «Уникальная Россия» пройдет в московском Гостином дворе с 22 января по 14 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга России.

«Выставка-форум приурочена к 190-летию значимого исторического события — в 1831 году была проведена первая всероссийская мануфактурная выставка. Всероссийская выставка-форум «Уникальная Россия» будет созвучна ей, но будет иметь свои уникальные особенности», - говорится в сообщении.

В течение трех недель на выставочной площадке Гостиного двора посетители смогут познакомиться с выдающимися работами современных фотографов и художников, показывающих уникальную природу и архитектуру России, соприкоснуться с современными шедеврами православного искусства, увидеть уникальные изделия музейного уровня современных мастеров декоративно-прикладного искусства из более чем 40 регионов РФ.

Кроме того, на выставке будет возможность приобрести продукцию лучших предприятий народных художественных промыслов России. Помимо выставочной части, в зоне атриума будут организованы активная деловая и культурная программы.

Основная цель выставки — продемонстрировать уникальность и многогранность России, историческую преемственность традиций, богатство природы и культуры страны, сохранение и развитие традиционных народных промыслов, а также достижения в различных областях культуры и искусства, в научном сегменте и ИТ, в передовых отраслях народного хозяйства.