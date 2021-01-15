РИАМО - 15 янв. Льготные проездные билеты на транспорт для столичных школьников, которые начнут учиться очно с 18 января, можно продлить в кассах метро и киосках «Мосгортранса», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 18 января все ученики 1-11 классов столичных школ вернутся к учебе в классах.

«Льготные проездные билеты, записанные на их соцкарты, можно продлить в кассах метро и киосках «Мосгортранса», смотря на какой вид транспорта на них записаны поездки», - говорится в сообщении.

Проездные билеты для школьников можно продлить с 9 октября, именно тогда ими стало нельзя пользоваться из-за временных антиковидных ограничений в столице.

Льготные проездные восстановят из расчета календарного месяца. Поэтому для того чтобы денежные средства вернулись в полном объеме, лучше обратиться в кассы в начале месяца.

По всем вопросам следует звонить в единую справочную службу правительства города: 8 (495) 777-77-77.