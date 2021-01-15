РИАМО - 15 янв. На объекте культурного наследия федерального значения - столичном музее-квартире писателя Ф. М. Достоевского - начались реставрационные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Музей находится в боковом флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных по адресу: улица Достоевского, дом 2.

«Реставрация музея-квартиры Федора Михайловича Достоевского - важное событие, приуроченное к празднованию 200-летия великого писателя. С конца прошлого года реставраторы начали трудиться в интерьерах памятника, а вскоре приступят и к фасадным работам. Главная задача - сохранить уникальный исторический облик флигеля. Отдельное внимание будет уделено реставрации изразцовых печей, а также декоративных элементов», - отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что работы планируется завершить в текущем году.

Отец писателя, будучи военным врачом, получил комнату во флигеле больницы в 1821 году. В этом же году родился будущий писатель. Через два года семья переехала во второй флигель, где сейчас организовали музей. Он входит в состав Государственного литературного музея имени В.И. Даля.

Реставраторы сначала снимут с фасадов слои поздней штукатурки и краски, восстановят кирпичную кладку и архитектурные детали от сколов и трещин, а затем стены укрепят и обработают водоотталкивающими растворами.

Планируется вернуть исторические сосновые оконные проемы, которые заложили или приспособили под дверь. В порядок приведут деревянные элементы и кровлю, белокаменные полы, лестницы, карниз, изразцовые камины и фурнитуру, а также чугунные элементы парадной лестницы. В музее заменят инженерные системы.

Мариинская больница построена в 1806 году. Она выполнена в усадебной планировке. В первой части ХХ века тут находились наркомат путей сообщения и научно-исследовательский институт туберкулеза. В 1936 году на парадном дворе установили памятник Достоевскому.