РИАМО - 15 янв. В столичном Театре Олега Табакова 18 января пройдет прощание с заслуженным артистом России Александром Воробьевым, сообщает ТАСС.

Воробьев скончался в пятницу после продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

«Гражданская панихида состоится в понедельник, она начнется в 11:00 на сцене на Чистых прудах (на улице Чаплыгина).

Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище», - сказала пресс-атташе театра Ольга Андрейкина.

Воробьев родился 14 февраля 1962 года. В труппу театра Табакова его приняли в 1989 году. Он сыграл множество ролей на театральных подмостках.

Спектакли «Рассказ о семи повешенных» и «Рассказ о счастливой Москве» с участием Воробьева удостоились премии «Золотая маска». Кроме того, актер снялся в нескольких десятках фильмов.​​