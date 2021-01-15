РИАМО - 15 янв. С 1 января 2022 года российские предприятия должны будут утилизировать столько упаковки, сколько они выпускают, если производитель не делает этого, то должен будет заплатить экологический сбор, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Изменения в законодательстве обсудили в подмосковном парламенте. По словам председателя комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Аллы Поляковой, новая концепция расширенной ответственности производителя (РОП) позволит создать эффективную систему возврата вторичных ресурсов в оборот.

«Производители отлично знают свою продукцию, ее особенности и возможности переработки и вторичного использования. Новая концепция РОП предусматривает обязательное использование упаковки, в которой в составе есть вторичное сырье. То есть предприятия могут самостоятельно утилизировать отходы, а потом повторно изготавливать упаковку», - отметила Полякова.

Она напомнила, что РОП внедрялась в России с 2015 года. Однако номинально система не заработала. Причины этого - не посчитаны и не учтены все организации, осуществляющие производство и импорт товаров, не были установлены целевые показатели утилизации, не существовало эффективного механизма целевого использования средств экологического сбора.

«Бизнес не хочет вовлекаться в эту работу, так как (это - ред.) не очень выгодно. Но это придется сделать, как это произошло во многих европейских странах. При этом необходимо исключить возможность роста цен на товары из-за затрат бизнеса на утилизацию упаковки. Но и предприниматели не должны терпеть ущерб», – добавила Полякова.

Она отметила, что производителей следует заинтересованность в утилизации мусора и опираться на опыт европейских коллег.