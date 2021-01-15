РИАМО - 15 янв. В Подмосковье появился сервис, который в онлайн-режиме поможет проверить входит ли торговый объект, где планируется продажа алкоголя, в зону запрета или ограничений на реализацию данной продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Онлайн-сервис позволяет проинформировать предпринимателя об ограничениях на продажу алкоголя до того, как он подал заявление на лицензирование такой деятельности и использовал госпошлину. Узнать об ограничениях можно в один клик – стоит лишь внести координаты входа в магазин или кафе при подаче заявления на региональном портале госуслуг», – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что если объект входит в зону ограничений, то пользователь автоматически получает уведомление и принимает решение о дальнейшей подаче заявления.

Ограничения или запрет на продажу алкоголя в розницу действуют в местах массового скопления населения, а также в местах повышенной опасности и вблизи соцобъектов. Каждый муниципалитет региона самостоятельно устанавливает радиус зоны запрета и ограничений.

Новым сервисом на портале региона можно воспользоваться при подаче заявления на услугу «Лицензирование продажи алкогольной продукции» по ссылке.

Для продажи алкоголя в розницу нужно получить лицензию. Услуга доступна только юрлицам. Сумма госпошлины за год действия лицензии составляет 65 тысяч рублей.