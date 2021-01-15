РИАМО - 15 янв. Коломенский городской суд рассмотрит дело в отношении 53-летнего жителя Подмосковья, которого обвиняют в вымогательстве, похищениях и убийствах людей, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

«Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пунктами «а», «в», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)», – говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2006 по 2007 годы обвиняемый был членом банды. В ее составе он похитил двух человек, за которых вымогал деньги у родственников жертв.

После того как злоумышленники получали деньги или им отказывались платить, обвиняемый участвовал в убийстве потерпевших и сокрытии их тел.