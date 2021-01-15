РИАМО - 15 янв. Проверку в связи с гибелью ребенка во время катания на тюбинге проводит прокуратура столицы, в пятницу ребенок катался на горке без сопровождения взрослых, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы​.

«По предварительной информации, 15 января 2021 года несовершеннолетний, находясь без сопровождения взрослых, катался на тюбинге у дома 41 по 1-й Муравской улице. Во время катания ребенок ударился о препятствие и погиб», – говорится в сообщении.

Во время проверки установят обстоятельства и причины данного ЧП. Также будет дана оценка соблюдению требований, которые предусматривает федеральное законодательство о несовершеннолетних.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования рассмотрят при наличии оснований по итогам проверки.

На месте происшествия находится заместитель Тушинского межрайонного прокурора Яков Путнин.

Результаты расследования уголовного дела, которое возбудили по факту гибели ребенка, поставлены на контроль прокуратурой.