РИАМО - 15 янв. Массовое публичное мероприятие, которое планируется провести в столичном аэропорту Внуково 17 января, не было согласовано с властями, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что 17 января вернется в Россию из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер прилетит в московский аэропорт Внуково.

«В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 года в публичном мероприятии в аэропорту Внуково», – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что массовое мероприятие не было согласовано со столичными властями. В пятницу 15 лицам, которые призывали участвовать в этой акции, были вынесены предупреждения.

Законодательством РФ предусмотрена ответственность за проведение несогласованных массовых акций и за участие в них.