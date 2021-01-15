РИАМО - 15 янв. Новое здание детской школы искусств №58 имени М.И. Глинки в столичном районе Печатники поставили на кадастровый учет, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В Москве реализуется масштабный проект по обновлению городских школ искусств «Искусство — детям». В рамках проекта планируется перебазировать 20 школ и отремонтировать 149 зданий. Открытие в Печатниках школы искусств – отличный подарок детям к новогодним праздникам», – сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Здание школы площадью 3,5 тысячи квадратных метров находится по адресу: улица Гурьянова, дом 83А. Это строение с переменной этажностью в 3-4 этажа и подвалом. Школа искусств рассчитана на 300 учеников.

Внутри находятся классы для музыкальной литературы и слушания музыки, сольфеджио, инструментальных занятий, хоровых занятий на 40 человек и постановки голоса. Из больших помещений в здании будут студия для рисования, зал для хореографии и зрительный зал на 300 мест. Также внутри есть библиотека, гардеробная, медкабинет, пост охраны, административные и подсобные помещения.

В зрительном зале обустроены места для маломобильных посетителей и присутствует специальное оборудование для слабовидящих. На входе в школу установлен пандус для колясок.

Территорию вокруг здания благоустроили и поставили на ней скамейки. Фасад школы выложили коричневой плиткой разных оттенков, а в архитектурном оформлении попытались отразить музыкальное наследие композитора Михаила Глинки.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, за последние 10 лет в Москве появилось 56 объектов культуры, а до конца 2023 года построят еще 21 новое здание. За 2020 год построено семь таких объектов, а в 2021 в эксплуатацию планируется ввести еще девять.

Он добавил, что строительство таких зданий ведется в мегаполисе в рамках комплексного освоения территорий и с учетом потребностей каждого конкретного района, для создания комфортной городской среды и расширения возможностей для досуга и дополнительного образования.