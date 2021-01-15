РИАМО - 15 янв. Помощь бездомным станет одним из приоритетных направлений работы совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека в 2021 году, сообщила советник главы региона, председатель организации Марина Юденич.

«Работа с бездомными. К сожалению, там огромный законодательный пробел. Нам не впервой рекомендовать субъектам законодательной инициативы наши идеи», - сказала Юденич.

Она отметила, что совет разработает план работы в этом направлении. Также особое внимание совет уделит работе с ФСИН и органами местного самоуправления, соблюдению прав многодетных семей, людей с ограниченными возможностями.

«Экология - наша важная тема. Мы провели огромную работу, закрыв полигоны. Но с завариванием ворот проблемы полигонов не прекращаются. Выбросы продолжаются. Это зона нашей с вами ответственности», - добавила Юденич.

Отдельная большая тема - мониторинг избирательных процессов и контроль соблюдения избирательных прав жителей Подмосковья.

В ходе первого заседания совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека в новом составе был избран заместитель председателя совета, которым стал президент Адвокатской палаты Московской области, вице-президент общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Федеральная палата адвокатов Российской Федерации», президент общероссийской общественной организации «Федеральный союз адвокатов России» Алексей Галоганов.

Ответственным секретарем совета избрали члена Общественной палаты Московской области Петра Ульянова.