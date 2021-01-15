РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 янв. В Королеве 19 января состоится встреча с жителями дома на улице Горького, которые обеспокоены начавшимися работами по прокладке коммуникаций,, сообщил первый заместитель главы города Юрий Копцик.

Встреча пройдет в школе №2 имени В.Н. Михайлова. Начало в 19:00.

«Уважаемые жители! Во вторник, 19 января, состоится встреча жителей дома по улице Горького, 6 с администрацией города по вопросу территории, прилегающей к данному дому», - написал Копцик в своем Instagram-аккаунте.

На встрече будут соблюдены меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Жители дома на улице Горького обеспокоены тем, что на прилегающей к их дому территории начались работы по прокладке коммуникаций, а также возможно строительство торгового центра. В городской администрации ответили, что разрешения на строительство не выдавалось.