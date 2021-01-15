РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 янв. В честь Дня студента в городском округе Домодедово 22 января состоится детективная игра, сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

«Для участия в расследовании Вам необходимо собрать команду сыщиков от двух до восьми человек. Подать заявку на игру (можно - ред.) до 21 января 2021 года <...> на почту МКЦ «Победа» zayavka.pobeda@yandex.ru», - говорится в сообщении.

В заявке на игру следует указать образовательное учреждение, название команды, состав команды (ФИО).

Игра состоится в МКЦ «Победа» по адресу: площадь 30-летия Победы, дом №2 в 17:00.