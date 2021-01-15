РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 янв. В городском округе Мытищи обсудили проблемы подростковой наркомании в рамках презентации доклада «Проблематика наркомании в России на примере Мытищинского района», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Важное место в жизни подростков и молодых людей имеет коммуникация со сверстниками, обсуждение личных заслуг и достижений. Зачастую одним из элементов поднятия статуса является обсуждение употребления и легких наркотиков», - сказал президент межрегиональной общественной организации содействия борьбы с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением «Страна без наркотиков» Алексей Степкин.

Он уточнил, что подросток тогда стремиться употреблять алкоголь, табак и наркотики для того, чтобы тоже принимать участие в обсуждении, делиться об эффекте этих веществ со сверстниками.

По его словам, почти всегда первую дозу будущий наркоман получает от своего хорошего знакомого, человека, с кем он привык разделять время, кому он доверяет и к чьему мнению прислушивается.