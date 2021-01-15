РИАМО - 15 янв. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла первое заседание совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека в новом составе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Вице-губернатор отметила, что в минувшем году советом проделана большая работа по мониторингу соблюдения прав жителей Подмосковья.

«Хочу сказать отдельное спасибо Марине Андреевне Юденич (глава подмосковного СПЧ – ред.) за работу, в том числе в исправительных учреждениях. В прошлом году также проведен мониторинг свалок - мы закрыли все мусорные полигоны, открывали КПО. Во многом благодаря вам люди нас услышали, поверили, и мы реализовали эту большую и важную задачу», - сказала Виртуозова.

Она добавила, что в 2021 году пройдут выборы в Мособлдуму, Госдуму, а также в ряде муниципалитетов.

«Очень рассчитываем на ваше участие», - подчеркнула вице-губернатор.

Контроль за экологической ситуацией в Московской области останется одним из приоритетов работы в 2021 году, отметила Юденич. На закрытых полигонах должна быть проведена дегазация и рекультивация. Чтобы предстоящие выборы были прозрачными и легитимными, будет создана мониторинговая группа. Большая работа предстоит и в сфере здравоохранения.

Глава регионального СПЧ уточнила, что в 2020 году совет получил в три раза больше обращений, чем в предыдущие годы. Это связано с коронавирусом.

«Люди обращались в совет по правам человека, когда им уже некуда было идти. К сожалению, бывают такие ситуации, когда по закону человеку помочь нельзя – например, если он не проживает по адресу, не прописан или что-то не так оформил. И тогда включаемся мы. Я считаю, что помощь, которую мы оказали людям в рамках обращений по ковидной теме - это знаковая веха нашей деятельности», - отметила Юденич.

Для удобства жителей создан официальный сайт областного СПЧ: https://sovet-mo.ru. Помимо справочной информации, здесь есть функция обратной связи.

«На сайт может написать любой человек, который нуждается в защите. Здесь будут приниматься и предложения по совершенствованию механизмов нашей работы», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Она высказала надежду, что данный ресурс станет подспорьем в работе по созданию благоприятных условий для развития гражданского общества в Подмосковье.