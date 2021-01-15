РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 янв. В подмосковных Котельниках в рамках подготовки к крещенским купаниям взяли пробы воды из пруда парка усадьбы Белая Дача, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Для купаний в Подмосковье подготовлено и оборудовано 220 мест: 79 купелей, 75 мест на прудах и 66 — на открытых водоемах. На парковках организуют около 10 тысяч машино-мест.

«Для качественного и безопасного прохождения данного мероприятия в городском округе уже сейчас начались масштабные подготовительные работы, в которых задействованы многие службы и предприятия города. По поручению администрации Котельников специалисты водопроводной службы МУЖКП «Котельники» организовали контроль за качеством воды в водоеме, предназначенном для купания. Из лунок на пруду в микрорайоне Белая Дача, на котором планируется проведение крещенских мероприятий, отобрали пробы воды», - говорится в сообщении.

Пробы направили для исследования качества по микробиологии и показателям патогенной флоры в специальную профильную лабораторию Роспотребнадзора.

«Независимо от результатов мониторинга жителям и гостям городского округа Котельники следует помнить, что вода в прорубях предназначена только для купания. Ее не рекомендуют употреблять для питья или приготовления пищи», - отмечается в материале.