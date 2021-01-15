РИАМО - 15 янв. Психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев рассказал, что печени нужно дать отдохнуть после праздничных перегрузок и организовать для нее щадящий режим, чтобы избежать проблем в будущем.

По его словам, в первую очередь нужно остановить потребление спиртного и отказаться от жирной, жареной и острой пищи.

«После новогодних возлияний необходимо остановить употребление алкоголя. У кого более массивные возлияния, стараться перейти на уменьшение дозы, но лучше обратиться к специалистам. <...> Важно также отказаться от жирного, острого, жареного — всего того, что вредит печени», — сказал Казанцев в эфире радио Sputnik.

По его словам, чем больше и продолжительней были нагрузки на печень, тем дольше она будет восстанавливаться. Чтобы помочь этому процессу, можно начать принимать гепатопротекторы и витамины.

«Необходим большой комплекс: витамины группы B, аскорбинка. Обязательно необходимо восстановить водно-электролитный баланс: калий, магний, натрий. Пить больше минералки и есть щелочные продукты. Сроки зависят от длительности возлияний. Если это было на протяжении всех десяти дней, то не меньше 4-5 дней», — отметил Казанцев.

Чтобы понять, насколько серьезно пострадала печень, желательно обратиться к специалистам: либо к гепатологам, либо к терапевтам. В противном случае можно пропустить серьезную проблему.

«Чаще всего внешне печень никак себя не проявляет. Болезнь часто проходит без болевых симптомов. Может быть подташнивание, у кого-то желтушность склер (белых оболочек глаз ‒ ред.) может появиться, кожные покровы могут измениться», — пояснил специалист.

По его словам, чтобы понять, что происходит, лучше всего сдать анализы. Биохимический анализ крови четко покажет, есть ли поражение печени.