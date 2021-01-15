РИАМО - 15 янв. Свыше 20 молодых ученых из Московской области вошли в число победителей конкурса на получение стипендии президента РФ, с 2021 года на протяжении трех лет они будут получать 22,8 тысячи рублей ежемесячно, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«На получение президентской стипендии на 2021-2023 годы было подано рекордное количество заявок – более 3 тысяч. Конкурсный отбор прошли 587 претендентов, из них 23 - из Подмосковья. Это на 14 больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что в регионе ведутся актуальные фундаментальные исследования, к которым все более активно привлекаются молодые и перспективные ученые», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, стипендии получат молодые ученые из Черноголовки, Пущина, Дубны, Долгопрудного и Мытищ.

Помимо стипендий, 12 молодых ученых из Московской области получили президентские гранты на поддержку деятельности в 2021-2022 годах.