РИАМО - 15 янв. Заявочная кампания на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – продлена по 31 января, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

«В связи с высокой активностью участников организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» приняли решение продлить регистрацию на второй сезон конкурса, чтобы дать возможность всем представителям индустрии гостеприимства успеть подать заявку», - говорится в сообщении.

Теперь заявку можно подать до 23:59 31 января 2021 года. До этого времени также необходимо выполнить первое и самое творческое задание конкурса – записать видеоприглашение в любимый уголок России.

Загрузить его на своей странице в социальной сети Youtube, «ВКонтакте» или Facebook с хештегами #Мастерагостеприимства, #Россияудивляет, после чего добавить ссылку в личный кабинет на сайте. В качестве призов авторов лучших видеоприглашений ждут увлекательные туры по России от организаторов и партнеров конкурса.

Партнерами второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Ростуризм, Росмолодежь и ОСИГ.