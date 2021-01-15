РИАМО - 15 янв. Открытый турнир по настольному теннису проводится в подмосковном Жуковском на территории спортивного комплекса «Метеор», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир «Рождественские соревнования» посвящен памяти заслуженного тренера СССР Юрия Газарьяна. Эти состязания становятся настоящей спортивной традицией не только Жуковского, но и всего Подмосковья.

«Юрий Газарьян добился больших высот на тренерском поприще в настольном теннисе, на протяжении шести лет он являлся старшим тренером сборной СССР, подготовил более 90 мастеров спорта СССР и России. Восемь лет он занимал должность старшего тренера сборных команд Московской области и около 15 лет он обучал настольному теннису в жуковском спорткомплексе «Метеор», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Соревнования проходят среди новичков и ветеранов. На турнир приезжают спортсмены со всей Московской области.