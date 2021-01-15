РИАМО - 15 янв. В новой Москве подросток с пневматическим пистолетом выстрелил в 10-летнего мальчика, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Сегодня в 17:20 в полицию поступило сообщение о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего на территории ТиНАО Москвы. По предварительным данным, в ходе конфликта между подростками один из них произвел выстрел, предположительно, из пневматического пистолета», - говорится в сообщении.

Подросток выстрелил в направлении десятилетнего мальчика.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.

Полиция застрелила мужчину с ножом на юге Москвы>>