РИАМО - 15 янв. Прощание с режиссером, создателем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским состоится 17 января в столичном Доме кино, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Союза кинематографистов России.

«Прощание будет в большом зале Центрального дома кинематографистов, начало в 11:00 17 января», - сказал собеседник агентства.

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной смерти, вероятнее всего, стала коронавирусная инфекция, с которой кинорежиссера госпитализировали в столичную больницу в декабре прошлого года. Похоронят Грачевского на Троекуровском кладбище.

Борис Грачевский родился в 1949 году. В 1974 году по своей инициативе он совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш».

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