РИАМО - 15 янв. 23,2 тысячи жителей столицы переехали в новые дома, построенные в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Москвичи начали переселяться в дома по реновации зимой 2018 года. Сейчас идет и уже закончено переселение жителей 223 домов в 76 новостроек.
«Всего переселяется 33,7 тысячи жителей, из них в новые квартиры уже переехали 23,2 тысячи человек», - говорится в сообщении.
Программа реновации жилищного фонда в городе Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5175 домов – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона «квадратов», в которых проживает порядка 1 миллиона жителей.
В настоящий момент построен 91 новый жилой дом общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров.
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