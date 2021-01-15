РИАМО - 15 янв. 23,2 тысячи жителей столицы переехали в новые дома, построенные в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Москвичи начали переселяться в дома по реновации зимой 2018 года. Сейчас идет и уже закончено переселение жителей 223 домов в 76 новостроек.

«Всего переселяется 33,7 тысячи жителей, из них в новые квартиры уже переехали 23,2 тысячи человек», - говорится в сообщении.

Программа реновации жилищного фонда в городе Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5175 домов – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона «квадратов», в которых проживает порядка 1 миллиона жителей.

В настоящий момент построен 91 новый жилой дом общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров.

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