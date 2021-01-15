РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. Жители Подольска смогут получить святую воду в Троицком соборе с 18 по 27 января, раздача воды будет вестись по особому графику, сообщается на сайте собора.

Крещение отмечают 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Традиционно в Троицком соборе в праздничные дни будет раздаваться святая вода.

«Так, 18 января, в Крщенский сочельник, воду можно будет получить с 11:30 до 21:30, в праздник Крещения Господня, 19 января – с 4:00 до 8:30 и с 11:00 до 19:30. Те, кто не успеет прийти за святой водой в эти дни, смогут ее получить ее ежедневно с 20 по 27 января с 11:00 до 16:30», – говорится в сообщении.

Освящать и раздавать воду будут также во всех храмах округа 18 и 19 января после литургии. Во время совершения богослужений Святую воду не раздают.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник, обычно в купели в храме, и в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение - купание в водоемах и прорубях. Верующие начинают купаться вечером 18 января после освящения воды.