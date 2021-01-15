РИАМО - 15 янв. На текущий момент в столице по Дубининской улице восстановлено движение трамваем, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Восстановлено движение трамваев по Дубининской улице», – говорится в сообщении.

Трамваи маршрутов №№ 3, 38 и 39 задерживались на Дубининской улице из-за повреждения контактной сети.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на этом участке были пробки и небольшие затруднения в движении транспорта.