РИАМО - 15 янв. Жители Подмосковья, которым понадобится перевезти новогоднюю елку в автобусе, должны помнить о том, что с них может взиматься плата за провоз такого багажа, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

В Подмосковье стартовала экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь!». До 15 февраля включительно жители могут сдать новогодние елки, из которых потом сделают удобрение. Деревья собирают на специально оборудованных площадках, при этом жители должны сами привезти елки в пункт сдачи.

«На елки и сосны распространяются стандартные условия транспортировки багажа: деревья, длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 сантиметров, пассажиры могут провозить бесплатно. За провоз более крупных экземпляров взимается дополнительная плата, при этом сумма их параметров не должна превышать 180 сантиметров», - говорится в сообщении.

Стоимость провоза елки зависит и от дальности поездки. В городах цена провоза хвойного дерева составляет 37 рублей, а в пригородном сообщении зависит от расстояния: до 25 километров – 37 рублей, 25-50 километров – 74 рубля, 50 и более километров – 111 рублей.

Кроме того, каждую ель необходимо надежно упаковать - дерево не должно мешать пассажирам, осыпаться и пачкаться смолой.