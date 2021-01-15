РИАМО - 15 янв. Во время пожара в подземном паркинге торгового центра в Мытищах пострадал один человек, возгорание потушили, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В подземном паркинге ТЦ «Перекресток», расположенном по адресу: улица Летная, 40а, произошел пожар. По прибытию первых пожарно-спасательного подразделения обнаружен очаг в комнате под раздевалкой площадью 16 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 17:55 специалисты локализовали пожар. В 18:23 возгорание было ликвидировано.

По его словам, в результате пожара есть пострадавший, которого доставили в центральную районную больницу.

Возгорание тушили 15 единиц техники и 46 человек.