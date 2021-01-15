РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. В люберецких парках 16 и 17 января для жителей пройдут культурно-развлекательная и спортивная программы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В эти выходные мы подготовили для люберчан все самое интересное в Наташинском и Центральном парках. 16 января в Наташинском парке пройдут следующие мероприятия: в 9:00 - старт еженедельного паркового забега на дистанцию пять километров, сбор в 8:40 на главной площади у елки. В 9:30 состоится открытая тренировка «Бегодети» на площади возле елки», - говорится в сообщении.

С 12:00 до 15:00 в Наташинском парке со стороны улицы Шевлякова пройдет экологическая акция «РазДельный сбор». В 12:00 стартует торжественное закрытие мастерской деда Мороза на площади у елки. В его рамках проведут развлекательную интерактивную программу «До новых встреч!» с участием сказочных персонажей и приглашенных коллективов.

17 января в Центральном парке с 13:00 до 15:00 стартуют бесплатные творческие мастер-классы по изготовлению поделок. Вход на мероприятие проходит маленькими группами до шести человек. С 15:00 до 16:00 будет проходить торжественное закрытие мастерской Деда Мороза, детей ждет интерактивная программа с дискотекой. В 16:00 пройдет мультпоказ под открытым небом «Зимний кинотеатр».