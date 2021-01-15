РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 янв. В текущем году планируют достроить 4 многоквартирных дома в составе ЖК «Осенний квартал» городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора начали проверку хода строительства корпусов №№16, 17, 45, 46 в составе ЖК «Осенний квартал».

«Генеральным подрядчиком выступает ООО «ИР Девелопмент», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

На данный момент на объекте ведутся работы по устройству ограждающих конструкций, кровли, инженерных сетей. Согласно проекту в многоквартирных домах площадью 96 тысяч квадратных метров расположатся 1316 квартир.

«Строительство объектов ведется в графике. Текущая проверка продлится до пятого февраля», - добавил Гарибян.

Прогнозируемая дата завершения работ на объекте – четвертый квартал 2021 года.