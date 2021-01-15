РИАМО - 15 янв. Многоэтажка в проезде Дежнева в столичном районе Южное Медведкова передана под заселение по программе реновации, жилой дом в пятницу осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Высота дома – 14 этажей. Первый этаж оформлен витражным остеклением, в подъездах предусмотрены комнаты консьержа и колясочные. Всего в новостройке 128 квартир общей площадью 6,6 тысячи «квадратов». В шаговой доступности есть все необходимые объекты социальной инфраструктуры – магазины, детсады, поликлиники и парк в пойме реки Яуза.

«Одними из первых новоселов дома стала семья Татьяны и Олега Вольных и их дочерей Софьи и Стефании. <…> В ближайшее время они должны переехать из двухкомнатной квартиры площадью 45,5 квадратных метра, расположенной на восьмом этаже расселяемого дома, – в новую двухкомнатную квартиру общей площадью 57 квадратных метров тоже на восьмом этаже», - говорится в сообщении.

В этом московском районе в программу реновации включено десять домов. В новые квартиры должны переехать свыше 2 тысяч жителей столицы.

В районе удалось подобрать сразу 11 стартовых площадок, поэтому есть возможность провести переселение в максимально сжатые сроки.

«Несмотря на все трудности, в прошлом году мы серьезно продвинулись в реализации программы реновации. Утверждены проекты планировки новых кварталов, определен график переселения, подобраны десятки новых стартовых площадок. В проектировании и стройке находится почти 280 новых домов», - подчеркнул Собянин.

Он выразил уверенность, что в следующем году десятки тысяч жителей смогут переехать в новые квартиры.