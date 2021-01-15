РИАМО - 15 янв. В 2021 году планируют построить 33 объекта теплоснабжения в городских округах Зарайск, Рузский, Серебряные Пруды, Шатура и Луховицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

По поручению губернатора в Подмосковье реализуется программа Топ-5. В пяти округах проводятся работы по повышению энергоэффективности теплоснабжения: строятся новые котельные, а также осуществляется перевод ряда абонентов на индивидуальное теплоснабжение с использованием газовых котлов.

«Это решает проблемы неэффективного теплоснабжения в населенных пунктах Московской области и значительно снижает плату граждан потребленные ресурсы. Первый этап программы, в который вошли округа Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы, Руза и Шатура, завершится в 2021 году. Населенные пункты второго этапа сейчас находятся в проработке», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Так, торжественный пуск газа для питания новой блочно-модульной котельной состоялся в деревне Голобово городского округа Зарайск. Газовая котельная собрана из блоков заводской готовности и соответствует всем современным требованиям выработки тепловой энергии. Котельная является полностью автономной, что позволит отказаться от постоянного присутствия персонала.

Благодаря наличию автоматики котельная является более надежной, позволяет производить плавное регулирование в зависимости от температуры наружного воздуха. Новая котельная обеспечит теплом и горячим водоснабжением 8 многоквартирных домов в которых проживает 1 010 жителей населенного пункта.

Всего в 2020 году построено 15 объектов теплоснабжения в городских округах Зарайск, Рузский, Серебряные Пруды Московской области, том числе, в городском округе Зарайске завершилось строительство семи новых объектов теплоснабжения - блочно-модульных котельных общей мощностью 15,12 гигакалорий в час.