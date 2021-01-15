РИАМО - 15 янв. Автобусы работают по маршрутам трамваев на Дубининской улице в Москве, где произошло повреждение контактной сети, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Здесь задерживаются трамваи №№3, 38, 39 из-за повреждения контактной сети. Их маршруты временно изменены.

«По маршрутам трамваев работают автобусы», - говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Дубининской улице есть небольшие затруднения в движении транспорта.

Движение трамваев по улице Дубининская восстановили в Москве>>