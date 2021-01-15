В ночь с 18 на 19 января христиане отмечают Крещение Господне. Для традиционных купаний в Подмосковье оборудуют около 220 купелей. Вокруг них установят пункты обогрева, точки с горячим чаем и раздевалки. На всех площадках будут дежурить экстренные службы. Где находятся самые популярные в Московской области купели и иордани и когда в них будут освящать воду, читайте в материале РИАМО.

«Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде

сайт администрации Сергиево-поссадского городского округа

Где: г.о. Сергиев Посад, д. Взгляднево

Когда: 19 января с 00:00

«Гремячим ключом» называют источник, расположенный в Сергиевом Посаде, на берегу реки Вондиги. Согласно легенде, он появился благодаря молитвам преподобного Сергия Радонежского. Сейчас это место благоустроено и является подворьем Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

На Крещение здесь будут открыты большая купель и три кабинки со струями воды, на парковке – оборудованы палатки с горячим чаем. Для удобства граждан предусмотрены две раздевалки – для мужчин и утепленная для женщин. Крещенский водосвятный молебен состоится в полночь, после все желающие смогут искупаться. Для безопасности на территории будут дежурить спасатели и врачи.

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Источник преподобного Саввы в Звенигороде

сайт территориального управления Звенигорода администрации Одинцовского городского округа

Где: г. Звенигород, Ратехинское шоссе, д. 8

Когда: с 20:00 18 января до 23:00 19 января

По легенде, преподобный Савва для молитвы уединялся в овраге, находящемся в версте от монастыря. Там он вырыл пещеру и колодец, который забил ключом. Во второй половине XIX века на этом месте построили скит. Сейчас святой источник выглядит как отдельно стоящий дом с двумя раздевалками и купелями – мужской и женской.

Купель отроют для посещения 18 января в 20:00, завершатся купания на следующий день в 23:00. На территории организуют парковку, палатку с чаем, установят освещение и дорожки, ведущие непосредственно к купели.

В 2019 году источник вошел в топ-10 лучших купелей Подмосковья на Крещение Господне.

Источник св. Николая Чудотворца в Коломне

сайт администрации Коломенского городского округа Московской области

Где: г.о. Коломна, с. Андреевское, у р. Коломенки, рядом с храмом Успения Божией Матери

Когда: 19 января с 01:00

Еще одна популярная среди жителей Московского региона купель находится в городском округе Коломна, в селе Андреевском. Она расположена в 700 метрах от храма Успения Божией Матери. Крытый святой источник получил свое название неспроста – раньше, согласно патриаршим книгам, в этих местах находилась церковь Николая Чудотворца. В 2000-х здесь построили часовню с двумя купелями и просторными раздевалками.

19 января в 01:00 богослужители проведут великое освящение воды, после чего все желающие смогут совершить обряд крещенского омовения. Также для удобства граждан на территории оборудуют пункт прогрева и палатки с бесплатными чаем и горячей едой. Для безопасности с 21:00 18 января и до 04:00 утра 19 января на площадке будут дежурить спасатели.

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Иордань на Истре

Где: г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, д. 1, спуск к р. Истре

Когда: 18 января с 20:00

Традиционно на Крещение на реке Истре, у скита патриарха Никона, организуют места для купаний. В 2021 году будут открыты две купели. Неподалеку от них установят шатры с тепловыми пушками для переодевания и обогрева. Сотрудники обители сообщают, что обряд освящения воды проведут после 20:00 – как только в храме закончится Всенощное бдение. На месте будут дежурить экстренные службы.

Купель в Троицком

сайт администрации городского округа Мытищи

Где: г.о. Мытищи, с. Троицкое, Клязьминское водохранилище, недалеко от Троицкого храма

Когда: 19 января с 02:00

Еще одна оборудованная купель будет работать на Крещение в селе Троицком городского округа Мытищи. Ее расположат на Клязьминском водохранилище недалеко от Троицкого храма. Рядом установят места для переодевания и палатки с бесплатным горячим чаем. В храме сообщают, что крестный ход и обряд освящения воды проведут 19 января после 02:00 – сразу после окончания службы.

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Источник преподобного Давида в селе Талеж

сайт администрации городского округа Чехов

Где: г. о. Чехов, п/о Нерастанное, с. Талеж, подворье Давидовой пустыни, в 30 км от нее

Когда: 18 января с 23:40

Источник преподобного Давида является подворьем Вознесенской Давидовой пустыни. Согласно преданию, именно в это место ходил святой, чтобы помолиться. Сейчас здесь стоят две часовни, звонница и две купальни с раздевалками – мужской и женской. Вода в них круглый год сохраняет температуру плюс 4 градуса.

18 января в 23:40 на источнике будет совершен обряд освящения воды, после все желающие смогут искупаться. Однако сотрудники храма предупреждают, что в связи с эпидемиологической обстановкой пускать внутрь будут ограниченное количество людей – одеваться стоит потеплее на случай, если придется ждать своей очереди на улице.

Святой источник «Белый колодец» в Зарайске

Где: г. Зарайск, в 2 км от кремля, спуск к реке Осетр от пл. Урицкого по указателям на источник

Когда: 18 января с 23:00

Этот источник, освященный во имя святителя Николая Чудотворца, расположен на правом берегу реки Осетр, на северо-западной окраине Зарайска. Согласно легенде, он забил из земли, когда в 1225 году в этом месте удельному князю Федору Юрьевичу передали икону Николы Зарайского.

Купальня поделена две части – на мужскую и женскую, в них оборудованы места для переодевания. Также на территории на Крещение развернут пункты обогрева – шатры и автобус, а также палатки с горячим чаем. На месте будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и медицинской службы. Обряд освящения воды начнется 18 января в 23:00.

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Купель у Покровского храма в Жестылеве

Где: Дмитровский г.о., село Жестылево

Когда: 18 января с 22:00

Недалеко от Дмитрова, в селе Жестылеве, рядом с Покровским храмом, находится часовня-купель. Ее освятили совсем недавно – 10 января 2021 года. Праздник Крещения в ней проведут впервые.

На территории есть 3 купели – две закрытых (мужская и женская) и одна открытая (общая). Все они оборудованы раздевалками. Обряд освящения воды в источнике начнется 18 января в 22:00. Также здесь будут работать палатка с горячим чаем и пирожками и колодец, в котором все желающие смогут набрать святой воды с собой. Храм будет открыт для прихожан всю ночь. ​

Купель на базе отдыха «Медвежьи озера»

Где: г.о. Щелково, д. Медвежьи озера, тер. базы отдыха «Медвежьи озера»

Когда: с 20:00 18 января до 02:00 19 января

Жители и гости восточной части региона на Крещение смогут искупаться в купели, организованной на Медвежьих озерах. Ее расположат на территории одноименной базы отдыха, однако проход к ней будет свободный и бесплатный.

Обряд освящения воды здесь проведут 18 января в 20:00. Место будет оборудовано всем необходимым – раздевалками, палатками с чаем, освещением. За происходящим будут следить экстренные службы.

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«Барский колодец» в Муранове

Где: Пушкинский г.о., дер. Мураново, ул. Барская Поляна, д. 1

Когда: 18 января с 11:30

Святой источник, освященный в честь Иконы Божией Матери, расположен рядом с усадьбой Мураново. По легенде, место назвали «Барский колодец» из-за того, что в свое время эту воду для своих нужд использовали бары, проживающие в округе. Источник приобрел особое значение после того, как рядом с ним построили храм Спаса Нерукотворного.

18 января крестный ход и обряд освящения воды проведут в 11:30, 19 января – в 02:30 ночи. На территории источника есть 4 купальни – одна открытая, одна общая, отдельные мужская и женская. На Крещение на территории будут оборудованы большая военная палатка с пушкой для обогрева и три точки с чаем, кофе и пирожками. Следить за безопасностью будут сотрудники экстренных служб.