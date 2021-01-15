РИАМО - 15 янв. В новогодние праздники в столице изъяли и поместили на специальную стоянку 56 машин такси, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В новогодние каникулы инспекторы МАДИ (Московской административной дорожной инспекции – ред.) изъяли 56 автомобилей такси. Их таксисты не проходили медосмотр перед тем, как сесть за руль. Кроме этого, автомобили не проверяли перед выездом на техническую исправность, и они могли передвигаться по городу с поломками», – говорится в сообщении.

Каждый день на столичном такси ездит свыше 900 тысяч человек. Важно, чтобы каждый пассажир знал точно, что он доберется до пункта назначения безопасно.

Если пассажир заметит нарушение в такси, ему стоит сообщить об этом по номеру МАДИ: +7 (495) 540-76-56 или на почтовый адрес: madi@mos.ru.