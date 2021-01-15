РИАМО - 15 янв. Здание торгового центра загорелось на улице Летной в Мытищах, возгорание локализовали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 16:55 в пятницу. Пожар произошел по адресу: Мытищи, улица Летная, дом 40а. Согласно открытым данным, по адресу находится торговый центр «Вкусный остров».

«В 17:55 — локализация пожара на площади 16 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

В тушении возгорания принимают участие 46 человек и 15 единиц техники.