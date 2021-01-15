РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 янв. В поликлинике подмосковных Котельников нуждающимся детям проведут УЗИ-диагностику, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ультразвуковое исследование относится к списку необходимых процедур, которые следует проводить с первого месяца жизни.

«Если ребенок появился на свет без патологии, диагностику все равно используют для исключения возможности появления заболеваний. В ГБУЗ МО «Котельниковская поликлиника» УЗИ-диагностика проводится всем детям, нуждающимся в данном обследовании по назначению лечащего врача», - говорится в сообщении.

Ожидание на запись на УЗИ составляет от 1 до 3 дней. Обследование проводится в полном объеме.

Регулярное проведение данного вида диагностики помогает выявить различные отклонения от нормального состояния в организме. Ультразвук не может навредить здоровью малыша, так как колебания волн не облучают тело, а только отражаются от органов.