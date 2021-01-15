РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. Второй год подряд учреждения культуры городского округа Люберцы занимают первое место в рейтинговании муниципалитетов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Министерство культуры региона ежегодно анализирует деятельность учреждений культурно-досугового типа и составляет их рейтинг.

«По итогам мониторинга деятельности учреждений директор Красковского культурного центра Елена Россо набрала 89 баллов. Руководитель Люберецкого дворца культуры Николай Филонов получил 82 балла, директор Центра культуры и семейного досуга в Томилине Александр Казанцев - 74 балла», - говорится в сообщении.

Директор Центральной библиотеки имени Сергея Есенина Евгения Ерченко заняла 12 место из 85.