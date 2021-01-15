РИАМО – 15 янв. Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин сообщил, что в прошлом году правительство России в целом справлялось с кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом Кудрин подчеркнул, что наступивший – 2021 год – не станет в экономике легче, чем прошлый год.

«То, что мы видим в европейских странах, как правило, потом приходит к нам, то есть третья волна (коронавируса — прим. ред.)», — отметил Кудрин на Гайдаровском форуме.

Он также добавил, что третья волна коронавируса может оказаться еще серьезней, чем первые две.

Однако положительным моментом является то, что в настоящий момент в стране не наблюдается глубокого падения, считает председатель Счетной палаты.

В России на сегодняшний день выявлен 3 520 531 случай коронавируса. За пандемию в стране зафиксировано 64 495 летальных исходов, вылечились 2 909 680 пациентов. ​

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Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

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Когда в России будут зарегистрированы иностранные вакцины, либо мы их купим, либо они будут нам представлены бесплатно, они будут сразу же предоставлены в вакцинационные пункты Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова

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