РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. Депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско привез горячие обеды медикам во временный инфекционный стационар Люберецкой областной больницы для пациентов с Covid-19 на базе ФОК «Люберецкий», говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

Парламентарий встретился с медперсоналом, обсудил актуальные проблемы и угостил праздничным обедом коллектив учреждения.

«Чтобы накормить 75 человек, пришлось разделить приготовление еды и ее доставку на несколько партий. Но процесс выздоровления пациентов не пострадал: больные были под присмотром, а каждый сотрудник получил обед горячим. Во время пандемии работа медиков очень важна, поэтому поддерживать врачей – основная задача депутатского корпуса. Мы считаем, что в такой сложной ситуации люди должны помогать друг другу, тогда легче будет пережить пандемию», – сказал Дениско.

Депутаты разных уровней оперативно подключились к работе волонтерского штаба «Единой России» в городском округе Люберцы. Они оказывают значительную поддержку добровольцам и медицинским учреждениям.